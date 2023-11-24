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Хэмилтон: Вторая тренировка оказалась разочарованием для меня

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Пилоту не хватило кругов

Хэмилтон: Вторая тренировка оказалась разочарованием для меня

Фото: The Telegraph

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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон подвёл итоги второй свободной практики на Гран-при Абу-Даби.

Напомним, по итогам пятничной тренировки британский гонщик показал восьмой результат.

"Вторая тренировка оказалась разочарованием для меня, и я подозреваю, что и для всех остальных пилотов тоже. По итогу мы проехали очень мало, нам также не хватило кругов, которые нам больше всего нужны по пятницам. На тех кругах, которые мы проехали, машина не испытывала проблем. Сцепление было хорошим, и есть несколько вещей, на которые мы обратим внимание вечером, чтобы понять, что можно улучшить. Жаль, что нам не удалось больше проехать, но мы постараемся компенсировать это завтра в третьей тренировке", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба "Мерседеса".

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