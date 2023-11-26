  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023

Автоспорт

Очередной трофей для нидерландского автогонщика

Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023

Фото: Sporting News

Новина українською

Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023. Для нидерландского автогонщика этот трофей стал 19-м в сезоне. Всего было проведено 22-е гонки.

Второе место занял Шарль Леклер, третье - Джордж Расселл.

Это был завершающий Гран-при Формулы-1 в сезоне-2023. Чемпионом мира стал Ферстаппен, Перес занял второе место в общем зачете, Хэмилтон - третье. Победитель Кубка конструкторов - Ред Булл.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: Вторая тренировка оказалась разочарованием для меня
yellow-arrow
Карл Фроч сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер
yellow-arrow
Хирн: Джошуа получал контракт от Уайлдера
Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Абу-Даби Джордж Расселл
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости