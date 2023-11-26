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Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023
Очередной трофей для нидерландского автогонщика
Фото: Sporting News
Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023. Для нидерландского автогонщика этот трофей стал 19-м в сезоне. Всего было проведено 22-е гонки.
Второе место занял Шарль Леклер, третье - Джордж Расселл.
Это был завершающий Гран-при Формулы-1 в сезоне-2023. Чемпионом мира стал Ферстаппен, Перес занял второе место в общем зачете, Хэмилтон - третье. Победитель Кубка конструкторов - Ред Булл.
Confirmation of the Top 10 ????— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Russell's P3 and Hamilton's P9 means Mercedes clinch P2 in the constructors' championship by three points #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qgvZbeXAJD
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