Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Абу-Даби-2023. Для нидерландского автогонщика этот трофей стал 19-м в сезоне. Всего было проведено 22-е гонки.

Второе место занял Шарль Леклер, третье - Джордж Расселл.

Это был завершающий Гран-при Формулы-1 в сезоне-2023. Чемпионом мира стал Ферстаппен, Перес занял второе место в общем зачете, Хэмилтон - третье. Победитель Кубка конструкторов - Ред Булл.