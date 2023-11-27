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Sky Sports оценило пилотов Ф-1 по итогам сезона-2023

Автоспорт

Лидер - Ферстаппен

Sky Sports оценило пилотов Ф-1 по итогам сезона-2023

Фото: twitter.com/F1

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Издание Sky Sports оценило пилотов Формулы-1 по итогам выступления в минувшем сезоне. Наивысшей оценки в 10 баллов был удостоен лишь один гонщик – победивший в чемпионате Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Макс получил комплиментарную оценку экспертов, не исключивших, что, быть может, больше никогда не будет такого доминирующего выступления со стороны какого-то гонщика на протяжении всего сезона.

Оценки пилотов Формулы-1 по версии Sky Sports:

"Ред Булл": Макс Ферстаппен, 10 баллов, Серхио Перес, 5,5 балла

"Мерседес": Льюис Хэмилтон, 7,5, Джордж Расселл, 6

"Феррари": Шарль Леклер, 7,5, Карлос Сайнс, 7,5

"Макларен": Ландо Норрис, 8,5, Оскар Пиастри, 7,5

"Астон Мартин": Фернандо Алонсо, 8,5, Лэнс Стролл, 5

"Альпин": Пьер Гасли, 6, Эстебан Окон, 6

"Уильямс": Александер Албон, 8, Логан Сарджент, 4,5

"Альфа Таури": Юки Цунода, 7, Даниэль Риккардо, 6, Ник де Врис, 4,5, Лиам Лоусон, 7

"Альфа Ромео": Валттери Боттас, 6, Гуаньюй Чжоу, 6

"Хаас": Нико Хюлькенберг, 6,5, Кевин Магнуссен, 5,5.

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