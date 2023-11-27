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Ред Булл занял первое место по быстроте пит-стопов в сезоне-2023

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Ред Булл занял первое место по быстроте пит-стопов в сезоне-2023

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Австрийская команда "Ред Булл" стала лучшей в этом сезоне по пит-стопам. Второе место по быстроте пит-стопов заняла "Феррари". Третий — "Макларен". Наихудший результат продемонстрировал "Хаас".

Рейтинг команд Формулы-1 по быстроте пит-стопов в сезоне-2023:

1. "Ред Булл"

2. "Феррари"

3. "Макларен"

4. "Альфа Таури"

5. "Альпин"

6. "Астон Мартин"

7. "Мерседес"

8. "Уильямс"

9. "Альфа Ромео"

10. "Хаас"

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