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Ред Булл занял первое место по быстроте пит-стопов в сезоне-2023
И здесь лучшие
Австрийская команда "Ред Булл" стала лучшей в этом сезоне по пит-стопам. Второе место по быстроте пит-стопов заняла "Феррари". Третий — "Макларен". Наихудший результат продемонстрировал "Хаас".
Рейтинг команд Формулы-1 по быстроте пит-стопов в сезоне-2023:
1. "Ред Булл"
2. "Феррари"
3. "Макларен"
4. "Альфа Таури"
5. "Альпин"
6. "Астон Мартин"
7. "Мерседес"
8. "Уильямс"
9. "Альфа Ромео"
10. "Хаас"
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