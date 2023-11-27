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Валентино Росси проведёт сезон в WEC в 2024 году
В 2021 году он завершил карьеру в MotoGP
Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси дебютирует в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в 2024 году, пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Росси станет членом команды BMW M Team WRT в классе LMGT3. Примечательно, что это первый случай в истории, когда чемпион MotoGP полноценно будет выступать в гонках на выносливость.
Отметим, что 44-летний итальянец после ухода из MotoGP по завершении сезона-2021 завил о желании выступить в гонке "24 часа Ле-Мана".
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