Валентино Росси проведёт сезон в WEC в 2024 году

Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси дебютирует в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в 2024 году, пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Росси станет членом команды BMW M Team WRT в классе LMGT3. Примечательно, что это первый случай в истории, когда чемпион MotoGP полноценно будет выступать в гонках на выносливость.

Отметим, что 44-летний итальянец после ухода из MotoGP по завершении сезона-2021 завил о желании выступить в гонке "24 часа Ле-Мана".