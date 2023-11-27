  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Валентино Росси проведёт сезон в WEC в 2024 году
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валентино Росси проведёт сезон в WEC в 2024 году

Автоспорт

В 2021 году он завершил карьеру в MotoGP

Валентино Росси проведёт сезон в WEC в 2024 году

Новина українською

Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси дебютирует в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в 2024 году, пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Росси станет членом команды BMW M Team WRT в классе LMGT3. Примечательно, что это первый случай в истории, когда чемпион MotoGP полноценно будет выступать в гонках на выносливость.

Отметим, что 44-летний итальянец после ухода из MotoGP по завершении сезона-2021 завил о желании выступить в гонке "24 часа Ле-Мана".

По теме
yellow-arrow
Вольфф: Если мы дадим Хэмилтону подходящую машину, он будет бороться за титул чемпиона мира
yellow-arrow
Ломаченко может провести бой с Камбососом
yellow-arrow
Названа сумма, которую заплатит Red Bull за участие в сезоне-2024
Валентино Росси
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости