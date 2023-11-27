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Вольфф: Если мы дадим Хэмилтону подходящую машину, он будет бороться за титул чемпиона мира
Но сначала эту машину нужно создать
Фото: Autoblog
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф выразил мнение, что британский пилот команды Льюис Хэмилтон по-прежнему способен бороться за титул чемпиона мира, если получит конкурентоспособную машину.
"Если говорить о Льюисе, у него был плохой уикенд, это факт. Но это никак не влияет на то, что он является величайшим гонщиком в мире. Если мы предоставим ему подходящую машину, он будет сражаться за титул чемпиона мира, я не сомневаюсь.
Очевидно, что с такой машиной, как у нас сейчас, всегда непросто. У нас бывают хорошие уикенды и плохие. Но в итоге мы видим, что настоящий Льюис оживает, когда речь идёт о победе в гонке. Считаю, нам просто нужно дать ему машину", – приводит слова Вольффа RaceFans.
В сезоне-2023 Льюис Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов.
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