Окон показал лучший результат в последнем заезде сезона Формулы-1

Сегодня, 28 ноября, на автодроме "Яс Марина" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись традиционные постсезонные тесты, участие в которых приняли 25 пилотов. Лучшее время по итогам тестов, проехав 110 кругов, показал Эстебан Окон на "Альпин". Второе время на "Макларене" установил Пато О'Уорд, а третьим стал Фредерик Вести из "Мерседеса".

Больше всего времени на трассе в течение дня провёл Пьетро Фиттипальди на "Хаасе", он проехал 130 кругов. Резервный пилот "Феррари" Роберт Шварцман проехал 123 круга. Его лучший круг привёл его на восьмое место. Этот заезд стал последним для Формулы-1 в 2023 году.

Формула-1. Пост сезонные тесты в Абу-Даби. Итоговые результаты:

1. Эстебан Окон ("Альпин") — 1.24,393 (110 кругов).

2. Пато О'Уорд ("Макларен") — 1.24,662 (103).

3. Фредерик Вести ("Мерседес") — 1.24,679 (106).

4. Серхио Перес ("Ред Булл")— 1.24,715 (117).

5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1.24,799 (69).

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1.24,827 (36).

7. Джек Дуэн ("Альпин") — 1.25,038 (107).

8. Роберт Шварцман ("Феррари") — 1:25,050 (123).

9. Логан Сарджент ("Уильямс") — 1.25,264 (56).

10. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.25,371 (66).

11. Тео Пуршер ("Альфа Ромео") — 1.25,424 (96).

12. Фелипе Другович ("Астон Мартин") — 1.25,554 (123).

13. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 1.25,570 (58).

14. Джейк Деннис ("Ред Булл") — 1.25,666 (124).

15. Аюму Иваса ("Альфа Таури") — 1.25,753 (96).

16. Оливер Берман ("Хаас") — 1.25,779 (110).

17. Зак О'Салливан ("Уильямс") — 1.25,842 (50).

18. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1.25,930 (123).

19. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") — 1.25,940 (130.

20. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1.26,283 (58).

21. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1.26,681 (50).

22. Франко Колапинто ("Уильямс") — 1.26,832 (65).

23. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") — 1.26,96 (55).

24. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 1.27,387 (106).

25. Александер Албон ("Уильямс") — 1.27,824 (51).