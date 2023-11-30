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Хэмилтон: Внезапно могу уйти из Формулы-1

Автоспорт

Пилот высказался на тему ухода из Формулы-1

Хэмилтон: Внезапно могу уйти из Формулы-1

Фото: Autoblog.nl

Новина українською

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался на тему завершения профессиональной карьеры. По словам Хэмилтона, в настоящий момент он намерен продолжать выступать в Формуле-1.

"Я действительно понятия не имею. Это может быть внезапно, и тогда я неожиданно уйду. Или я перейду к другой роли. Однако на данный момент я всё ещё слишком сильно люблю гонки. Как только эта улыбка исчезнет с моего лица во время выезда на пит-лейн, я пойму, что пора остановиться. Но я надеюсь, что этого никогда не случится" — приводит слова Хэмилтона GB News со ссылкой на Auto Motor und Sport.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов.

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