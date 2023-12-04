В Техасе состоялся аукцион на котором была продана коллекционная Porsche стоимостью около $ 4 млн

В Хьюстоне, штат Техас, состоялся аукцион RM Sothby’s, в рамках которого покупателям были предложены десятки автомобилей Porsche в белых цветах. Мероприятие прошло под названием "Белая коллекция".

Некоторые из этих моделей нашли покупателей за более чем миллион долларов, начиная с экземпляра Porsche 918 Spyder 2015 года, оснащённого пакетом Weissach, на который новый владелец потратил 3 937 500 долларов. Это авто украшено ливреей Grand Prix White и имеет синий кожаный салон. Всего этот Porsche прошло 19 км на момент продажи.

Второй самой дорогой проданной машиной стал Porsche 911 GT2 1997 года, который ушёл с молотка по цене почти $ 2,4 млн. Такая цена объясняется тем, что это редкий — один из 17 экземпляров машины, вручную подготовленный для японского рынка.

Чуть меньше — почти $ 2,1 млн — предложили за Porsche 911 Carrera RSR 3.8, созданный в 1993 году по заказу одного из VIP-клиентов немецкой марки. Это одна из всего лишь двух построенных Porsche Motorsport машин RSR для дорог общего пользования.