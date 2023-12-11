Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен: Через 10 лет я не буду участвовать в Формуле-1
Пилот высказался о своем будущем и будущем спорта в целом
Фото: twitter.com/F1
Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста о том, каким он видит чемпионат через 10 лет.
"Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более экологичным и устойчивым. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нём участвовать!
Будет ли "Ред Булл" доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кейнсе. Мы не хотим ошибиться в 2026-м и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим", — приводит слова Ферстаппена Blick.
Напомним, в сезоне 2023 года "Ред Булл" победил во всех этапах сезона, за исключением Гран-при Сингапура, в котором победителем стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. "Ред Булл" установил рекорд по количеству побед одной команды в отдельно взятом сезоне.
Популярное сейчас
- Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ
- Владелец ЧФР: Коноплянка - огромное разочарование. Зимой мы расстанемся с ним
- Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
- В Феррари назвали дату презентации нового болида
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны