Ферстаппен: Через 10 лет я не буду участвовать в Формуле-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста о том, каким он видит чемпионат через 10 лет.

"Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более экологичным и устойчивым. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нём участвовать!

Будет ли "Ред Булл" доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кейнсе. Мы не хотим ошибиться в 2026-м и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим", — приводит слова Ферстаппена Blick.

Напомним, в сезоне 2023 года "Ред Булл" победил во всех этапах сезона, за исключением Гран-при Сингапура, в котором победителем стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. "Ред Булл" установил рекорд по количеству побед одной команды в отдельно взятом сезоне.