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Макс Ферстаппен: Возможно, я смогу побить рекорд Хэмилтона

Автоспорт

Пилот Ред Булл нацелен превзойти рекорд Хэмилтона

Макс Ферстаппен: Возможно, я смогу побить рекорд Хэмилтона

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вновь рассказал о своём отношении к рекордам, а также ответил на вопрос о рекорде, который принадлежит семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, представляющему "Мерседес".

"Раньше я говорил, что, выиграв титул чемпиона мира, я добился всего в Формуле-1? Это правда. Но моё видение изменилось. Почему бы мне не побеждать, если у меня есть шанс?

Рекорд Льюиса по количеству финишей в топ-10 подряд? Это просто рекорд, но, возможно, я смогу его побить", — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Swiss Blick.

Льюис Хэмилтон финишировал в десятке сильнейших в 48 гонках Формулы-1 подряд, что является рекордом. На счету Ферстаппена 41 финиш в топ-10 подряд.

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