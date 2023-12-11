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Макс Ферстаппен: Возможно, я смогу побить рекорд Хэмилтона
Пилот Ред Булл нацелен превзойти рекорд Хэмилтона
Фото: Auto Review
Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вновь рассказал о своём отношении к рекордам, а также ответил на вопрос о рекорде, который принадлежит семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, представляющему "Мерседес".
"Раньше я говорил, что, выиграв титул чемпиона мира, я добился всего в Формуле-1? Это правда. Но моё видение изменилось. Почему бы мне не побеждать, если у меня есть шанс?
Рекорд Льюиса по количеству финишей в топ-10 подряд? Это просто рекорд, но, возможно, я смогу его побить", — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Swiss Blick.
Льюис Хэмилтон финишировал в десятке сильнейших в 48 гонках Формулы-1 подряд, что является рекордом. На счету Ферстаппена 41 финиш в топ-10 подряд.
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