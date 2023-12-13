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Формула-1 назвала претендентов на награду Лучший обгон 2023 года

Автоспорт

Всего за награду будет бороться 5 пилотов

Формула-1 назвала претендентов на награду Лучший обгон 2023 года

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 назвала имена пилотов, претендующих на награду за лучший обгон в минувшем сезоне.

За приз поборются пять гонщиков: Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", Шарль Леклер из "Феррари", Кевин Магнуссен ("Хаас"), Серхио Перес ("Ред Булл") и Ландо Норрис, представляющий "Макларен".

Формула-1 выделила сразу три обгона в исполнении Алонсо: против Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") в Бахрейне и в Канаде, а также в битве с Карлосом Сайнсом ("Феррари") на Гран-при Азербайджана. Леклер может получить приз за обгоны Джорджа Расселла ("Мерседес") в Японии и Переса в Лас-Вегасе.

Кевин Магнуссен претендует на победу за обгон Логана Сарджента в Монако, Перес – за обгон Норриса на Гран-при Венгрии, а Норрис – за манёвр в борьбе с Расселлом на этапе в Мексике.

Голосование проводится на официальном сайте Формулы-1.

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