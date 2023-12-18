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ФИА внесет правки в процедуру проверки команд Формулы-1
Теперь она будет проходить намного быстрее
фото - F1
Глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис заявил, что Федерация намерена внедрить новую процедуру проверки команд-участниц Формулы-1 с целью осуществлять инспекцию гораздо быстрее.
"Мы хотим добиться того, чтобы приходить на базы команд на коротком уведомлении. Не думаем, что будем врываться в двери, но обдумываем, какую процедуру необходимо установить. Хотим, чтобы мы могли просто позвонить и нас сразу встретили бы, чтобы мы осмотрели аэродинамическую трубу или что-то ещё.
Хотелось бы, чтобы ожидание составляло 10-15 минут, то есть очень быстро, и нам не приходилось бы ожидать час или больше. Мы расширяем команду инспекторов, ведь нам не хватало кадров. Сейчас у нас достаточно сотрудников, и мы навещаем команды каждые две-три недели", — сказал Томбасис в интервью Motorsport.
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