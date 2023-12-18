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Хэмилтон: Когда впервые выехал на трассу на W14, сразу понял, что нас ждёт сложный год
Пилот высказался о болиде сезона-2023
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что болид немецкой команды, на котором он выступал в минувшем сезоне, сразу же его разочаровал.
"Перед первым выездом за рулём W14 я был осторожен в своих ожиданиях после того, что произошло год назад. В 2022-м мы были уверены, что построили потрясающую, уникальную машину и ни у кого нет ничего подобного, а затем были первые тесты.
В этот раз я послушал наших гоночных инженеров и сказал: "Посмотрим". Когда я выехал на трассу, то почувствовал себя точно так же, как и за рулём прошлогодней машины. Вдобавок к этому возникли проблемы, и в тот момент я понял, что нас ждёт очень сложный год", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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