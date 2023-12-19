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Ферстаппен: Хочу стать руководителем автоспортивной команды

Автоспорт

Пилот планирует продолжать работать в Формуле-1

Ферстаппен: Хочу стать руководителем автоспортивной команды

Фото: Road & Track

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказал желание стать руководителем одной из гоночных команд и объяснил причины, почему он хочет попробовать себя в такой роли.

"Это моя цель. Необязательно управлять болидом самостоятельно, но я хочу создать нечто большое, что предоставит шанс талантливым гонщикам. Это не значит, что я хочу привлечь пилотов в Формулу-1, но я точно хочу помочь им прогрессировать в гонках.

В автоспорте так много серий, где можно весело проводить время и добиваться успехов, и профессиональному гонщику на этом также можно заработать на жизнь, не только в Формуле-1.

Я определённо был бы серьёзным боссом. Возможно, немного старомодным, потому что делал бы акцент на результатах, а не на социальных сетях. Я просто хочу побеждать, потому что это остановило бы все противоречия вокруг мой персоны. Это самое главное для меня", — заявил Ферстаппен в интервью Blick.

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Макс Ферстаппен
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