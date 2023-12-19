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ФИА добавит ещё один раздел в новый регламент 2026 года

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Теперь появится и четвертый раздел

ФИА добавит ещё один раздел в новый регламент 2026 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) добавит ещё один раздел в новый свод правил Формулы-1, который вступит в силу в 2026 году. Об этом сообщил глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис.

"У нас есть три раздела регламента: технический, спортивный и финансовый, а в 2026 году будет введён четвёртый. Он направлен на то, чтобы сделать первые шаги к цели по достижению углеродной нейтральности к 2030 году. Очевидно, что мы не достигнем этого результата к 2026-му, но мы стремимся создать основу, на которой будем постепенно строить ограничения для команд.

Мы провели несколько первоначальных встреч с командами и продолжим вести переговоры между ФИА, FOM и командами, чтобы разработать лучшую стратегию. Нам нужны эти правила, потому что мы больше не можем просить команды добровольно соблюдать экологические требования. Мы знаем, насколько эти ребята любят соревноваться, и если что-то ставит под угрозу их скорость, то они не будут жертвовать этим добровольно", — приводит слова Томбасиса Racingnews365.

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