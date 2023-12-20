ФИА ужесточила правила для команд Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила обновленный спортивный кодекс. Были затронуты моменты с правом на пересмотр, посредством которого команды Формулы 1 могут оспаривать решения.

Если раньше у команд было 14 дней с момента окончания соревнований, в течение которых они имели возможность подать заявку, то теперь этот срок сокращён до 96 часов. При этом стюарды могут предоставить гоночным коллективам дополнительный день.

Кроме того, ранее плата за запрос на пересмотр не взималась. Отныне команды должны будут заплатить аванс и потеряют его, если запрос будет отклонён.