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Глава Макларена: После 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд

Автоспорт

Пилот интересен всем командам на пит-лейне

Глава Макларена: После 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун выразил мнение, что британский пилот команды Ландо Норрис будет интересен всем топовым коллективам, когда истечёт его действующий контракт.

"Ландо Норрис? Это пилот, который интересен всем командам на пит-лейне. Сколько ещё будет выступать Льюис Хэмилтон? Какие планы у "Мерседеса"? Как долго ещё продержится Серхио Перес?

Конечно, я думаю что три другие топ-команды не имеют представления о составе пилотов после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он будет первым вариантом в списке любой команды", – приводит слова Брауна The Race.

Контракт 24-летнего Ландо Норриса с "Маклареном" рассчитан до конца сезона-2025.

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