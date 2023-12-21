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Глава Макларена: После 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд
Пилот интересен всем командам на пит-лейне
Фото: Sky Sports
Генеральный директор "Макларена" Зак Браун выразил мнение, что британский пилот команды Ландо Норрис будет интересен всем топовым коллективам, когда истечёт его действующий контракт.
"Ландо Норрис? Это пилот, который интересен всем командам на пит-лейне. Сколько ещё будет выступать Льюис Хэмилтон? Какие планы у "Мерседеса"? Как долго ещё продержится Серхио Перес?
Конечно, я думаю что три другие топ-команды не имеют представления о составе пилотов после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он будет первым вариантом в списке любой команды", – приводит слова Брауна The Race.
Контракт 24-летнего Ландо Норриса с "Маклареном" рассчитан до конца сезона-2025.
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