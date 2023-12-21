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Ферстаппен: Я хотел бы увидеть в календаре трассу в Муджело
Трасса включает в себя достаточно много поворотов
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какую трассу он бы хотел добавить в календарь Формулы-1.
"Какую из трасс я бы хотел увидеть в календаре Формулы-1 в будущем? Для меня это Муджело. Из-за конфигурации трассы. Там так много быстрых поворотов, и я получаю удовольствие от таких трасс за рулём болида Формулы-1", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на подкаст Talking Bull.
В последний раз гонка Формулы-1 проводилась на итальянской трассе Муджело в 2020 году. Тогда победу отпраздновал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
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