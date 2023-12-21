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Ферстаппен: Я хотел бы увидеть в календаре трассу в Муджело

Автоспорт

Трасса включает в себя достаточно много поворотов

Ферстаппен: Я хотел бы увидеть в календаре трассу в Муджело

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какую трассу он бы хотел добавить в календарь Формулы-1.

"Какую из трасс я бы хотел увидеть в календаре Формулы-1 в будущем? Для меня это Муджело. Из-за конфигурации трассы. Там так много быстрых поворотов, и я получаю удовольствие от таких трасс за рулём болида Формулы-1", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на подкаст Talking Bull.

В последний раз гонка Формулы-1 проводилась на итальянской трассе Муджело в 2020 году. Тогда победу отпраздновал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

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