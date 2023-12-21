Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альфа Таури заключила контракт с новым титульным спонсором
Им стала американская компания Visa
Команда Формулы-1 "Альфа Таури" заключила титульное спонсорское соглашение с американской компаний Visa, предоставляющей услуги проведения платёжных операций. Об этом пишет издание Auto Motor und Sport.
Ранее "Альфа Таури" пыталась заключить соглашение с компаниями Cash App и Tudor Watches.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 "Альфа Таури" заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. Трофей достался австрийской команде "Ред Булл", на счету которой оказалось 860 очков.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги
- ФИА добавит ещё один раздел в новый регламент 2026 года
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн