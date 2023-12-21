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Альфа Таури заключила контракт с новым титульным спонсором

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Им стала американская компания Visa

Альфа Таури заключила контракт с новым титульным спонсором

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Таури" заключила титульное спонсорское соглашение с американской компаний Visa, предоставляющей услуги проведения платёжных операций. Об этом пишет издание Auto Motor und Sport.

Ранее "Альфа Таури" пыталась заключить соглашение с компаниями Cash App и Tudor Watches.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 "Альфа Таури" заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. Трофей достался австрийской команде "Ред Булл", на счету которой оказалось 860 очков.

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