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Ферстаппен высказался о лучшем и худшем Гран-при минувшего сезона Формулы-1
Пилот "Ред Булл" - о своих лучших и худших выступлениях
Фото: Твиттер
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своих лучших и худших выступлений в минувшем сезоне Формулы-1, по итогам которого он стал чемпионом.
"Я думаю, что снова очень сильно провёл уикенд в Спа. Вероятно, в Японии выступил тоже очень здорово - с первого круга было невероятно. С точки зрения баланса, вероятно, в квалификации в Японии было действительно приятно пилотировать. Худшим по-прежнему был этап в Баку. Я просто был недоволен тем, как всё складывалось", - приводит слова Ферстаппена Motorsport.
В 2023 году Ферстаппен выиграл 19 из 22 гонок.
Ранее Ферстаппен высказал мнение, что Гран-при Азербайджана сезона-2023 стал этапом, в котором он сделал наибольший скачок в своём развитии.
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