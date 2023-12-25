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Формула-1 показала рождественскую открытку с изображением пилотов

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Формула-1 показала рождественскую открытку с изображением пилотов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала пост в соцсетях, в котором показала рождественскую открытку с изображением пилотов.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал свой третий подряд титул, став трёхкратным чемпионом мира Формулы-1.

Его партнёр по команде Серхио Перес занял второе место в личном зачёте пилотов, что позволило "Ред Булл" досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.

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