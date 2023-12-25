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Формула-1 показала рождественскую открытку с изображением пилотов
Таким образом ФИА поздравила всех фанатов с праздником
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала пост в соцсетях, в котором показала рождественскую открытку с изображением пилотов.
Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал свой третий подряд титул, став трёхкратным чемпионом мира Формулы-1.
Его партнёр по команде Серхио Перес занял второе место в личном зачёте пилотов, что позволило "Ред Булл" досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.
Wishing you all a very Merry Christmas! ????✨#F1 pic.twitter.com/K1xRbE9ScJ— Formula 1 (@F1) December 25, 2023
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