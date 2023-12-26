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Зак Браун: Формула-1 станет более конкурентной

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По его мнению, команды движутся к Индикару

Зак Браун: Формула-1 станет более конкурентной

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун высказался о соперничестве среди команд. По мнению функционера, гонки Формулы-1 в ближайшем будущем станут более конкурентными.

"Мы видим прекрасные третьи сегменты, даже если посмотреть на время команд на девятой и 10-й позициях. Что касается борьбы за титул, то, вероятно, набор персонажей окажется тем же, но, думаю, Формула-1 станет более конкурентной. Чуть ближе к "Индикару", где в любой момент времени на победу претендуют многие гонщики, а судьба чемпионата редко решается рано.

Я ожидаю, что борьба станет плотнее, и для нашего спорта будет здорово, если вместо такого уровня доминирования мы увидим, как семь, восемь пилотов претендуют на победу каждый уикенд. Будет потрясающе, и, считаю, мы движемся в этом направлении", – приводит слова Брауна Autosport.

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Зак Браун
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