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Феррари запустила двигатель 2026 года

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В команде довольны первыми результатами

Феррари запустила двигатель 2026 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Феррари" запустила первый двигатель, сконструированный с учётом новых технических правил Формулы-1, которые вступят в силу в 2026 году. Об этом пишет Motorsport Italia.

По данным источника, незадолго до ухода на рождественские каникулы на базе команды смогли запустить силовую установку на испытательном стенде. Как сообщается, в команде остались довольны первыми результатами. Этот двигатель вряд ли окажется на стартовой решётке в 2026 году, но станет прототипом и большим подспорьем для итальянского коллектива в вопросах разработки новой силовой установки. Также сообщается, что это не единственная версия двигателя, над которой команда ведёт работу.

Напомним, в 2026 году вступят в силу новые технические правила.

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