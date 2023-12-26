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Феррари запустила двигатель 2026 года
В команде довольны первыми результатами
Команда "Феррари" запустила первый двигатель, сконструированный с учётом новых технических правил Формулы-1, которые вступят в силу в 2026 году. Об этом пишет Motorsport Italia.
По данным источника, незадолго до ухода на рождественские каникулы на базе команды смогли запустить силовую установку на испытательном стенде. Как сообщается, в команде остались довольны первыми результатами. Этот двигатель вряд ли окажется на стартовой решётке в 2026 году, но станет прототипом и большим подспорьем для итальянского коллектива в вопросах разработки новой силовой установки. Также сообщается, что это не единственная версия двигателя, над которой команда ведёт работу.
#F1 | #Ferrari: ha girato al banco il primo motore per il 2026!#Formula1https://t.co/SzCXk8SEcV— Motorsport.com Italia (@Motorsport_IT) December 26, 2023
Напомним, в 2026 году вступят в силу новые технические правила.
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