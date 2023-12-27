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Макларен и Мерседес назвали даты презентаций болидов
Они запланированы на февраль
Фото: Motorsport.com
Команды "Мерседес" и "Макларен" собираются презентовать свои новые машины на сезон-2024 14 февраля. Об этом пишет итальянское издание Motorsport.
Ранее в календарь Формулы-1 были включены 24 этапа. Ожидается, что сезон начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря 2024 года. Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу. В субботу пройдёт и гонка в Лас-Вегасе. Также в календаре следующего сезона сохранён традиционный августовский перерыв.
Напомним, 5 февраля презентации своих новых машин проведут "Уильямс" и "Заубер", 13 февраля — "Феррари".
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