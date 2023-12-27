Цунода высказался о возможном переходе в Астон Мартин

Японский пилот "Альфа Таури" Юки Цунода высказался о слухах, что он может присоединиться к "Астон Мартин".

"Повлияют ли слухи об "Астон Мартин" на мои шансы на переход в "Ред Булл"? Надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы в "Ред Булл" меня неправильно поняли, что я связываю своё будущее с "Астон Мартин" или с другой командой.

Я нахожусь в "Альфа Таури" и работаю с "Хондой" с 18 лет, мне просто нужно сосредоточиться на переходе в "Ред Булл", а не в "Астон Мартин" или другую команду. Надеюсь, они правильно понимают эти вещи, и, надеюсь, действительно рассматривают меня в будущем. Если я буду выступать хорошо, то я могу получить это место, но сначала я должен это продемонстрировать и привлечь к себе внимание.

Я увидел в социальных сетях слухи о том, что в "Ред Булл" думают, что я уже нацелен на переход в "Астон Мартин". Именно поэтому они не переводят меня в основную команду. Не знаю, правда это или нет, потому что это социальные сети. Я просто должен показать свою игру и убедить их, что я действительно подхожу для "Ред Булл", — приводит слова Цуноды Racingnews365.