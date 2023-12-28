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Эксперт призвал Ф-1 ввести новый формат квалификации

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Гэри Андерсон предлагает ввести четвертый сегмент

Эксперт призвал Ф-1 ввести новый формат квалификации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол

Бывший технический директор "Джордана", а ныне эксперт Гэри Андерсон предложил новый формат квалификации Формулы-1, предусматривающий четыре сегмента.

"Формуле-1 можно улучшить квалификацию. Нынешний формат в целом работает довольно неплохо, но есть возможность повысить элемент шоу. Я бы сделал это, добавив в квалификацию четвёртый сегмент.

Первые два сегмента останутся прежними - каждый раз выбывает по пять слабейших пилотов, но третий станет ещё одной сессией на выбывание. Борьба за поул будет разворачиваться среди пяти самых быстрых гонщиков, у которых будет всего пять минут - только один быстрый круг.

Сейчас в третьем сегменте у гонщиков есть время на две попытки, а это означает, что цена ошибок не такая высокая и риск меньше", - написал Андерсон в своей колонке на сайте The Telegraph.

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