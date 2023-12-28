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Макс Ферстаппен раскритиковал новые правила ФИА

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Пилот "Ред Булл" призвал ФИА пересмотреть правила, касающиеся выезда с пит-лейна

Макс Ферстаппен раскритиковал новые правила ФИА

Фото: Oracle Red Bull Racing

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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен призвал Международную автомобильную федерацию (ФИА) пересмотреть правила, касающиеся выезда с пит-лейна.

"На данный момент это всё очень несовершенно. Нам нужно придумать что-то ещё, но это сложно. Чего я не понимаю, так это того, как вы можете кому-то мешать на пит-лейне.

Я думаю, мы должны быть немного снисходительнее к этому, потому что в начале пит-лейна вы, конечно, не знаете, что делают другие, поэтому, конечно, вы постоянно пытаетесь оценить дистанцию между болидами.

Никто не хочет начинать круг с отставанием от кого-то в три-четыре секунды, потому что это действительно плохо.

Но, с другой стороны, если бы у нас не было такого минимального времени прохождения круга, то, возможно, нам снова пришлось бы столкнуться с проблемами на последнем секторе, так что, я думаю, найти хороший компромисс будет действительно довольно сложно", - приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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формула-1 Макс Ферстаппен Red Bull
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