В Red Bull назвали слабость болида RB19

Главный технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи назвал слабое место болида RB19, из-за которого команда часто испытывала проблемы в квалификациях.

"Единственная слабость этой машины, если вообще можно так говорить, заключается в том, что она всегда способна достаточно быстро прогреть передние шины, чтобы быть готовой к первому повороту квалификационного круга. Ферстаппен был на поуле всего 13 раз, но выиграл 19 Гран-при.

Да, именно так мы разработали машину. Мы старались уделять больше внимания гоночным характеристикам, чем квалификации. Мы приняли это решение ещё в 2021 году, когда работали над проектом, чтобы попытаться поставить во главу угла гоночные характеристики, а не прохождение одного круга. Это был осознанный выбор, и мы почувствовали, что если обгоны станут легче, то это, вероятно, означает, что выступление в квалификации будет иметь несколько меньшее значение, чем в прошлом, и, похоже, это сработало", — приводит слова Ньюи The Race.