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Инженер Феррари и бывший глава Ред Булл получили разрешение на работу в Макларен
Специалисты смогут занять свои должности в новом сезоне
Фото: Sky Sports
Бывший руководитель инженерного отдела "Ред Булл" Роб Маршалл и экс-инженер отдела аэродинамики "Феррари" Давид Санчес теперь свободны и могут занять свои новые должности в "Макларене". Об этом пишет RacingNews365.
Ранее "Макларен" объявил, что Маршалл и Санчес присоединятся к должности технических директоров вместе с действующим сотрудником Питером Продрому в новой структуре, причём каждому будет предоставлена определённая зона ответственности в команде.
Напомним, что в случаях перехода технического персонала и Маршалл, и Санчес были в отпуске. Это обязательный период вдали от команды, которую они покидают, чтобы убедиться, что они не в курсе событий и не могут передать актуальную информацию, чтобы гарантировать, что у новой команды не будет конкурентного преимущества.
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