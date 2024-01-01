Инженер Феррари и бывший глава Ред Булл получили разрешение на работу в Макларен

Бывший руководитель инженерного отдела "Ред Булл" Роб Маршалл и экс-инженер отдела аэродинамики "Феррари" Давид Санчес теперь свободны и могут занять свои новые должности в "Макларене". Об этом пишет RacingNews365.

Ранее "Макларен" объявил, что Маршалл и Санчес присоединятся к должности технических директоров вместе с действующим сотрудником Питером Продрому в новой структуре, причём каждому будет предоставлена определённая зона ответственности в команде.

Напомним, что в случаях перехода технического персонала и Маршалл, и Санчес были в отпуске. Это обязательный период вдали от команды, которую они покидают, чтобы убедиться, что они не в курсе событий и не могут передать актуальную информацию, чтобы гарантировать, что у новой команды не будет конкурентного преимущества.