  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Сейчас не время сбавлять обороты
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Сейчас не время сбавлять обороты

Автоспорт

Пилот высказался о предстоящем сезоне

Хэмилтон: Сейчас не время сбавлять обороты

Фото: ESPN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил мотивирующее послание болельщикам по поводу нового, 2024 года.

"2024-й. Сейчас не время сбавлять обороты. Январь — месяц энергии, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы развить этот импульс. Самое время бросить вызов себе и идти к этому. Начните год так, как считаете правильным", – написал Хэмилтон.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.

По теме
yellow-arrow
Инженер Феррари и бывший глава Ред Булл получили разрешение на работу в Макларен
yellow-arrow
В Red Bull назвали слабость болида RB19
yellow-arrow
Макс Ферстаппен раскритиковал новые правила ФИА
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости