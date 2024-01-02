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Хэмилтон: Сейчас не время сбавлять обороты
Пилот высказался о предстоящем сезоне
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил мотивирующее послание болельщикам по поводу нового, 2024 года.
"2024-й. Сейчас не время сбавлять обороты. Январь — месяц энергии, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы развить этот импульс. Самое время бросить вызов себе и идти к этому. Начните год так, как считаете правильным", – написал Хэмилтон.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.
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