Хэмилтон: Сейчас не время сбавлять обороты

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил мотивирующее послание болельщикам по поводу нового, 2024 года.

"2024-й. Сейчас не время сбавлять обороты. Январь — месяц энергии, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы развить этот импульс. Самое время бросить вызов себе и идти к этому. Начните год так, как считаете правильным", – написал Хэмилтон.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.