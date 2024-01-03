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Новый болид Феррари прошел краш-тест

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Ред Булл не смог преодолеть это испытание

Новый болид Феррари прошел краш-тест

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" успешно прошла обязательный краш-тест болида на сезон-2024, пишет итальянская версия издания Motorsport.

"Феррари" лучше "Ред Булл". Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте "Скудерии" удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой", — сообщают итальянские журналисты.

Ранее этот же тест провалил "Ред Булл". Причина в том, что ради снижения веса машины команда намеренно пошла на риск, который не оправдался.

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