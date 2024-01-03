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Умер трёхкратный чемпион ралли Дакар

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Ему был 81 год

Умер трёхкратный чемпион ралли Дакар

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трехкратный чемпион ралли "Дакар" легендарный французский автогонщик Рене Метж умер на 82-м году жизни, пишет Daily Sports Car.

Метж начал профессиональную карьеру в международных гонках в 1973 году. Он становился чемпионом "Дакара" в 1981, 1984 и 1986 годах.

Также француз был многократным участником гонки "24 часа Ле-Мана". Кроме этого, он участвовал в чемпионате Франции по супертурингу, чемпионате мира по гонкам на выносливость ФИА, чемпионате мира по спортивным автомобилям, чемпионате мира по турингу и в других гонках.

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