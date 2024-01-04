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Бывший директор Альпин может продолжить карьеру в MotoGP

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Специалист был менеджером команды Ямаха в 2004-2010 годах

Бывший директор Альпин может продолжить карьеру в MotoGP

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший директор "Альпин" по проектам расширения гоночной активности Давид Бривио, покинувший французскую команду в декабре, может перейти в MotoGP, пишет Gazzetta.

Он является возможным преемником Лина Джарвиса в "Ямахе". 2024 год может стать последним годом для Джарвиса в качестве управляющего директора японского производителя.

Стоит отметить, что Бривио уже был менеджером команды "Ямаха" в 2004–2010 годах.

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