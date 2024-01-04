Бывший директор Альпин может продолжить карьеру в MotoGP

Бывший директор "Альпин" по проектам расширения гоночной активности Давид Бривио, покинувший французскую команду в декабре, может перейти в MotoGP, пишет Gazzetta.

Он является возможным преемником Лина Джарвиса в "Ямахе". 2024 год может стать последним годом для Джарвиса в качестве управляющего директора японского производителя.

Стоит отметить, что Бривио уже был менеджером команды "Ямаха" в 2004–2010 годах.