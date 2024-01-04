Ферстаппен рассказал, кого бы взял себе в команду в Формуле-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен назвал двух пилотов, которых он взял бы к себе в коллектив, если бы был руководителем команды Формулы-1.

"Я бы выбрал Ландо и Оскара. В общем, пару гонщиков "Макларена". Они оба выступают здорово. Просто Ландо чуть старше Оскара. Я считаю, Оскар – быстрый новичок. Ему нужно многому научиться, он может прибавить по части гоночного темпа, к примеру. Но, насколько я вижу, он умный парень. Он свои гонки выиграет", — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

Напомним, в минувшем сезоне пилоты "Ред Булл" заняли первое и второе места в личном зачёте, а команда стала обладателем Кубка конструкторов.