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В Астон Мартин назвали дату презентации болида

Автоспорт

Она состоится в средине февраля

В Астон Мартин назвали дату презентации болида

Фото: Aston Martin

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба британской команды Формулы-1 "Астон Мартин" сообщила дату презентации болида на сезон 2024 года.

"12.02.24. Сильверстоун. Всё внимание туда. Будьте готовы приветствовать болид AMR24", — сообщил аккаунт команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 "Астон Мартин" занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.

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