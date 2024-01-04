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В Астон Мартин назвали дату презентации болида
Она состоится в средине февраля
Фото: Aston Martin
Пресс-служба британской команды Формулы-1 "Астон Мартин" сообщила дату презентации болида на сезон 2024 года.
"12.02.24. Сильверстоун. Всё внимание туда. Будьте готовы приветствовать болид AMR24", — сообщил аккаунт команды в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 "Астон Мартин" занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.
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