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Советник Ред Булл Хельмут Марко продлил соглашение с командой 

Автоспорт

Сейчас специалисту 80 лет

Советник Ред Булл Хельмут Марко продлил соглашение с командой 

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко подписал новый контракт с австрийской командой. Об этом пишет Racingnews365. Сообщается, что соглашение было пролонгировано на три года.

Отметим, что Марко сейчас 80 лет. В 2023 году не раз сообщалось, что Хельмут может уйти из австрийского гоночного коллектива. Сам Марко и ранее говорил, что будет занимать свой пост и дальше.

Напомним, "Ред Булл" досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года.

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