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Мерседес продолжит поставлять силовые установки для Уильямса

Автоспорт

Соглашение рассчитано до 2026 года

Мерседес продолжит поставлять силовые установки для Уильямса

Фото: TopGear

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс" объявила о продлении сотрудничества с немецким коллективом "Мерседес", который сохранит роль поставщика силовых установок в 2026 году.

"У нас давнее сотрудничество с "Мерседесом", и мы рады расширить его. Опыт, поддержка и технологии, предлагаемые "Мерседесом", идеально соответствуют целям команды в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Соглашение является позитивным решением и частью наших будущих стремлений. При этом мы не откажемся от нашего опыта в производстве", — приводит слова главы команды Джеймса Ваулза пресс-служба "Уильямса".

"Мы рады подтвердить, что "Уильямс" станет второй клиентской командой, которой мы будем поставлять силовые установки в 2026 году. Сегодняшние новости подчеркнут способность "Мерседеса" к предложению в Ф-1 и укрепят наше направление в автоспорте", — сказал Тото Вольф.

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