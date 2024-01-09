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Дакар-2024. Янус ван Кастерен одержал победу в четвёртом этапе в зачёте грузовиков
Он возглавляет турнирную таблицу после четырех этапов
Фото: rallyraidnetwork.com
Янус ван Кастерен (Iveco) одержал победу в четвёртом этапе ралли-марафона "Дакар-2024" в зачёте грузовиков. Второй результат продемонстрировал Митчел ван ден Бринк (Iveco). Тройку сильнейших замкнул Алеш Лопрайс (Praga).
Отметим, что четвёртый спецучасток для грузовиков ввиду большого числа зрителей и транспортных средств в зоне дюн, где траектория труднопредсказуема, был остановлен из соображений безопасности.
Остановившиеся экипажи будут инструктированы о маршруте до контрольной точки остановки, откуда снова присоединятся к маршруту марафона.
Дакар-2024. Четвёртый этап. Грузовики:
1. Янус ван Кастерен (Iveco) — 3:00.49;
2. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +6.04;
3. Алеш Лопрайс (Praga) +8.32;
4. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +16.14;
5. Михил Беккс (Iveco) +19.41;
6. Вик Верстейнен (Iveco) +26.03;
7. Паскаль де Бар (Tatra) +27.03;
8. Мартин Мацик (Iveco) +35:29.
Общий зачёт после четырёх этапов:
1. Янус ван Кастерен (Iveco) — 17:45.17.
2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.17.
3. Мартин Мацик (Iveco) +45.43.
4. Паскаль де Бар (Tatra) +1:15.08.
5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:27.22.
6. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +1:28.39.
7. Михил Беккс (Iveco) +1:47.17.
8. Вик Верстейнен (Iveco) +3:54.28.
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