Дакар-2024. Янус ван Кастерен одержал победу в четвёртом этапе в зачёте грузовиков

Янус ван Кастерен (Iveco) одержал победу в четвёртом этапе ралли-марафона "Дакар-2024" в зачёте грузовиков. Второй результат продемонстрировал Митчел ван ден Бринк (Iveco). Тройку сильнейших замкнул Алеш Лопрайс (Praga).

Отметим, что четвёртый спецучасток для грузовиков ввиду большого числа зрителей и транспортных средств в зоне дюн, где траектория труднопредсказуема, был остановлен из соображений безопасности.

Остановившиеся экипажи будут инструктированы о маршруте до контрольной точки остановки, откуда снова присоединятся к маршруту марафона.

Дакар-2024. Четвёртый этап. Грузовики:

1. Янус ван Кастерен (Iveco) — 3:00.49;

2. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +6.04;

3. Алеш Лопрайс (Praga) +8.32;

4. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +16.14;

5. Михил Беккс (Iveco) +19.41;

6. Вик Верстейнен (Iveco) +26.03;

7. Паскаль де Бар (Tatra) +27.03;

8. Мартин Мацик (Iveco) +35:29.

Общий зачёт после четырёх этапов:

1. Янус ван Кастерен (Iveco) — 17:45.17.

2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.17.

3. Мартин Мацик (Iveco) +45.43.

4. Паскаль де Бар (Tatra) +1:15.08.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:27.22.

6. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +1:28.39.

7. Михил Беккс (Iveco) +1:47.17.

8. Вик Верстейнен (Iveco) +3:54.28.