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Ред Булл представит 1250-сильный гиперкар

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Его стоимость около 6 миллионов евро

Ред Булл представит 1250-сильный гиперкар

Фото: lat.motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" работает над созданием трекового гиперкара с гибридной силовой установкой мощностью 1250 лошадиных сил, подтвердил в интервью Sky Sports F1 руководитель коллектива Кристиан Хорнер.

Известно, что в "Ред Булл" планируют выпустить лишь 50 экземпляров автомобиля, причём в год команда будет производить лишь по 15 таких машин. Доставка гиперкара получателям начнётся не ранее 2025 года. Машину можно будет использовать только на трассе. Предполагаемая стоимость гиперкара — £ 5 млн (€ 5,8 млн).

Отметим, что это уже не первый серийный гиперкар, ранее "Ред Булл" с "Астон Мартин" выпустили Aston Martin Valkyrie — гиперкара с гибридной силовой установкой мощностью 1176 лошадиных сил. Стоимость Valkyrie составляет $ 3,5 млн, а всего будет выпущено 150 таких машин.

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