В Великобритании восстановят автомобиль 1927 года, который установил рекорд скорости

В Великобритании планируют восстановить автомобиль Sunbeam 1000 hp, который в 1927 году установил рекорд скорости на суше, первым преодолев барьер в 200 миль/час и достигнув 327,97 км/ч.

Автомобиль был разработан в 1926 году инженерами Automobiles Talbot-Darracq под руководством Луи Коталена при участии Джека Ирвинга. Машина приводилась в движение парой авиационных двигателей Sunbeam Matabele объёмом 22,4 литра и мощностью 435 лошадиных сил каждый. Один двигатель располагался спереди, другой — сзади.

Sunbeam 1000 hp стал первым неамериканским автомобилем, который участвовал в заездах на установление рекорда скорости на пляже Дайтоны.

В данный момент планируется восстановить автомобиль и оригинальные двигатели, чтобы в 2027 году — к столетию установления рекорда — привезти Sunbeam в Дайтону.