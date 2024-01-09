Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Великобритании восстановят автомобиль 1927 года, который установил рекорд скорости
Автомобиль сумел разогнать более 300 км/ч
В Великобритании планируют восстановить автомобиль Sunbeam 1000 hp, который в 1927 году установил рекорд скорости на суше, первым преодолев барьер в 200 миль/час и достигнув 327,97 км/ч.
Автомобиль был разработан в 1926 году инженерами Automobiles Talbot-Darracq под руководством Луи Коталена при участии Джека Ирвинга. Машина приводилась в движение парой авиационных двигателей Sunbeam Matabele объёмом 22,4 литра и мощностью 435 лошадиных сил каждый. Один двигатель располагался спереди, другой — сзади.
Sunbeam 1000 hp стал первым неамериканским автомобилем, который участвовал в заездах на установление рекорда скорости на пляже Дайтоны.
В данный момент планируется восстановить автомобиль и оригинальные двигатели, чтобы в 2027 году — к столетию установления рекорда — привезти Sunbeam в Дайтону.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- "Глупее этого вброса сложно было что-то придумать". В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола
- В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
- Мерседес продолжит поставлять силовые установки для Уильямса
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО