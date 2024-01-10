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Нассер Аль-Аттия стал победителем пятого этапа Дакара-2024
Себастьен Лёб получил 15-минутный штраф
Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия стал победителем пятого этапа престижного ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачёте внедорожников. Ближайшего преследователя, француза Герлена Шишери, он опередил почти на две минуты. Топ-3 замкнул аргентинский гонщик Хуан Крус Якопини.
Отметим, что главный претендент на победу Себастьен Лёб получил 15-минутный штраф за пропуск контрольной точки.
"Дакар"-2024. Внедорожники. Пятый этап:
1. Нассер Аль-Аттия ("Продрайв") — 1:37.25.
2. Герлен Шишери ("Тойота") +1.51.
3. Хуан Крус Якопини ("Продрайв") +1.58.
4. Язид Аль-Раджи ("Тойота") +2.00.
5. Сет Кинтеро ("Тойота") +2:52.
6. Гийом Де Мевиус ("Тойота") +3.08.
7. Джиниэл де Вильерс ("Тойота") +4.20.
8. Маттиас Экстрём ("Ауди") +5.16.
9. Мартин Прокоп ("Форд") +5.41.
10. Вайдотас Жала ("Мини").
Турнирная таблица после 5 этапа:
1. Язид Аль-Раджи ("Тойота") – 17:24.04
2. Нассер Аль-Аттия ("Продрайв") +9.03
3. Карлос Сайнс-старший ("Ауди") +11.31
4. Маттиас Экстрём ("Ауди") +22.58.
5. Матьё Серрадори ("Сенчури") +31.00.
...9. Себастьен Лёб ("Продрайв") +43.03.
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