 Нассер Аль-Аттия стал победителем пятого этапа Дакара-2024

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия стал победителем пятого этапа престижного ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачёте внедорожников. Ближайшего преследователя, француза Герлена Шишери, он опередил почти на две минуты. Топ-3 замкнул аргентинский гонщик Хуан Крус Якопини.

Отметим, что главный претендент на победу Себастьен Лёб получил 15-минутный штраф за пропуск контрольной точки.

"Дакар"-2024. Внедорожники. Пятый этап:

1. Нассер Аль-Аттия ("Продрайв") — 1:37.25.

2. Герлен Шишери ("Тойота") +1.51.

3. Хуан Крус Якопини ("Продрайв") +1.58.

4. Язид Аль-Раджи ("Тойота") +2.00.

5. Сет Кинтеро ("Тойота") +2:52.

6. Гийом Де Мевиус ("Тойота") +3.08.

7. Джиниэл де Вильерс ("Тойота") +4.20.

8. Маттиас Экстрём ("Ауди") +5.16.

9. Мартин Прокоп ("Форд") +5.41.

10. Вайдотас Жала ("Мини").

Турнирная таблица после 5 этапа:

1. Язид Аль-Раджи ("Тойота") – 17:24.04

2. Нассер Аль-Аттия ("Продрайв") +9.03

3. Карлос Сайнс-старший ("Ауди") +11.31

4. Маттиас Экстрём ("Ауди") +22.58.

5. Матьё Серрадори ("Сенчури") +31.00.

...9. Себастьен Лёб ("Продрайв") +43.03.