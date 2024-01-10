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Бывшие инженеры Ред Булл и Феррари стали сотрудниками Макларена
У каждого из них будет своя миссия
Бывший руководитель инженерного отдела "Ред Булл" Роб Маршалл и экс-инженер отдела аэродинамики "Феррари" Давид Санчес официально стали частью команды "Макларен". Об этом сообщил исполнительный директор команды Зак Браун.
"Поклонники "Макларена", присоединяйтесь ко мне и поприветствуйте Дэвида Санчеса и Роба Маршалла в нашей уже опытной и талантливой команде технических руководителей. Мега! Приступаем к работе!", — написал Браун в социальных сетях.
Ранее в рамках своей технической реструктуризации в начале 2023 года "Макларен" объявил, что Маршалл и Санчес присоединятся к должности технических директоров вместе с действующим сотрудником Питером Продрому в новой структуре.
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