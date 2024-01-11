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На аукцион выставлена редкая модель Ferrari стоимостью около $ 40 млн
В прошлом году похожая модель была продана за 51 миллион долларов
На аукцион RM Sotheby’s выставлена одна из редчайших моделей в истории Ferrari — 250 Testa Rossa в кузове от Серджио Скальетти. В общей сложности таких машин было выпущено лишь 19 экземпляров. Торги пройдут с 21 по 23 февраля, ожидаемая стоимость лота — $ 33-38 млн.
На аукцион выставлена машина в кузове спайдер с серийным номером 0738 TR. Автомобиль выпущен в 1958 году и дебютировал в гонках в Бразилии, на ней побеждали Жан-Луи Ласерда и Камилло Кристофаро. Позднее автомобиль принимал участие в исторических Гран-при Монако и "Милле Милья", а также "Классике Ле-Мана".
Отметим, что аукционный рекорд стоимости Ferrari был установлен в ноябре прошлого года — в Нью-Йорке 250 GTO 1962 года выпуска куплена по цене $ 51,7 млн.
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