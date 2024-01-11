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80-летний советник Ред Булл Хельмут Марко продлил контракт до 2026 года
Специалист будет работать в команде на протяжении трех лет
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко подтвердил появившуюся ранее инсайдерскую информацию о его новом контракте с австрийской командой.
Напомним, недавно сообщалось, что Хельмут будет оставаться в "Ред Булл" в течение ещё трёх лет. Марко эти данные подтвердил.
"Новый контракт будет действовать до конца 2026", — приводит слова Марко издание Salzburger Nachrichten.
В настоящий момент Хельмуту 80 лет.
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