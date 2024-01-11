80-летний советник Ред Булл Хельмут Марко продлил контракт до 2026 года

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко подтвердил появившуюся ранее инсайдерскую информацию о его новом контракте с австрийской командой.

Напомним, недавно сообщалось, что Хельмут будет оставаться в "Ред Булл" в течение ещё трёх лет. Марко эти данные подтвердил.

"Новый контракт будет действовать до конца 2026", — приводит слова Марко издание Salzburger Nachrichten.

В настоящий момент Хельмуту 80 лет.