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80-летний советник Ред Булл Хельмут Марко продлил контракт до 2026 года

Автоспорт

Специалист будет работать в команде на протяжении трех лет

80-летний советник Ред Булл Хельмут Марко продлил контракт до 2026 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко подтвердил появившуюся ранее инсайдерскую информацию о его новом контракте с австрийской командой.

Напомним, недавно сообщалось, что Хельмут будет оставаться в "Ред Булл" в течение ещё трёх лет. Марко эти данные подтвердил.

"Новый контракт будет действовать до конца 2026", — приводит слова Марко издание Salzburger Nachrichten.

В настоящий момент Хельмуту 80 лет.

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