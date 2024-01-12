Мартин Мацик выиграл шестой этап Дакара-2024

Сегодня, 12 января, завершился шестой этап престижного ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачёте грузовиков.

Напомним, этап характеризовался определёнными особенностями: первая его часть проходила вчера, а сегодня продолжилась. В результате победу по итогам этапа добыл чех Мартин Мацик. Второй результат продемонстрировал голландец Мартин ван ден Бринк. Тройку сильнейших замкнул ещё один чешский гонщик – Алеш Лопрайс.

Один из лидеров соревнований, голландец Янус ван Кастерен, во время прохождения этапа столкнулся с трудностями, из-за чего был лишь пятым и ухудшил положение в общем зачёте.

"Дакар"-2024, шестой этап. Грузовики:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 8:35.53.

2. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:05.41.

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:12.40.

4. Геррит Зуурмонд (Man) + 2:51.15.

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:59.56.

6. Вик Верстейнен (Iveco) + 3:06.15.

Общий зачёт пилотов после шести этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 28:59.18.

2. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:16.42.

3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.59.

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 2:37.53.

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 6:17.46.