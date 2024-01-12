  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мартин Мацик выиграл шестой этап Дакара-2024
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартин Мацик выиграл шестой этап Дакара-2024

Автоспорт

Он выступал в классе грузовиков

Мартин Мацик выиграл шестой этап Дакара-2024

Фото: rallyraidnetwork.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 января, завершился шестой этап престижного ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачёте грузовиков.

Напомним, этап характеризовался определёнными особенностями: первая его часть проходила вчера, а сегодня продолжилась. В результате победу по итогам этапа добыл чех Мартин Мацик. Второй результат продемонстрировал голландец Мартин ван ден Бринк. Тройку сильнейших замкнул ещё один чешский гонщик – Алеш Лопрайс.

Один из лидеров соревнований, голландец Янус ван Кастерен, во время прохождения этапа столкнулся с трудностями, из-за чего был лишь пятым и ухудшил положение в общем зачёте.

"Дакар"-2024, шестой этап. Грузовики:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 8:35.53.

2. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:05.41.

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:12.40.

4. Геррит Зуурмонд (Man) + 2:51.15.

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:59.56.

6. Вик Верстейнен (Iveco) + 3:06.15.

Общий зачёт пилотов после шести этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 28:59.18.

2. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:16.42.

3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.59.

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 2:37.53.

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 6:17.46.

По теме
yellow-arrow
Bugatti выпустила последний 1500-сильный Chiron
yellow-arrow
Рыба всегда гниёт с головы. Ральф Шумахер - об увольнении Штайнера из Хааса
yellow-arrow
80-летний советник Ред Булл Хельмут Марко продлил контракт до 2026 года
Янус ван Кастерен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости