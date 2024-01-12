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Мартин Мацик выиграл шестой этап Дакара-2024
Он выступал в классе грузовиков
Фото: rallyraidnetwork.com
Сегодня, 12 января, завершился шестой этап престижного ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачёте грузовиков.
Напомним, этап характеризовался определёнными особенностями: первая его часть проходила вчера, а сегодня продолжилась. В результате победу по итогам этапа добыл чех Мартин Мацик. Второй результат продемонстрировал голландец Мартин ван ден Бринк. Тройку сильнейших замкнул ещё один чешский гонщик – Алеш Лопрайс.
Один из лидеров соревнований, голландец Янус ван Кастерен, во время прохождения этапа столкнулся с трудностями, из-за чего был лишь пятым и ухудшил положение в общем зачёте.
"Дакар"-2024, шестой этап. Грузовики:
1. Мартин Мацик (Iveco) – 8:35.53.
2. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:05.41.
3. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:12.40.
4. Геррит Зуурмонд (Man) + 2:51.15.
5. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:59.56.
6. Вик Верстейнен (Iveco) + 3:06.15.
Общий зачёт пилотов после шести этапов:
1. Мартин Мацик (Iveco) – 28:59.18.
2. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:16.42.
3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.59.
4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 2:37.53.
5. Вик Верстейнен (Iveco) + 6:17.46.
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