Bugatti выпустила последний 1500-сильный Chiron

Компания Bugatti объявила о том, что выпустила последний экземпляр спорткара Chiron в базовой комплектации с 1500-сильным двигателем. Автомобиль доработан подразделением Sur Measure и доставлен владельцу — Билалу Хайдри, пишет издание Motor1.

Этот Chiron выполнен в двух цветах — в основном кузов окрашен в оттенок Nocturne, но присутствуют и вставки Copper. Стоимость автомобиля превысила $ 3 млн. Отметим, что история Chiron на этом не окончена — в Bugatti продолжают создание модификации Chiron Pur Sport, для владельцев, которые ещё не получили свои экземпляры.

Первый Bugatti Chiron был выпущен в 2016 году. В общей сложности тираж модели ограничен 500 экземплярами. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 км/ч.