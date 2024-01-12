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Альпин впервые завели мотор на болиде 2024 года
Французская команда показала соответствующее видео
Фото: Твиттер Альпин
Французская команда Формулы-1 "Альпин" впервые завели мотор на болиде 2024 года, с которым команде предстоит работать в следующем сезоне "королевских" гонок.
Отметим, что в сезоне-2023 "Альпин" заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата Формулы-1 120 очков.
Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 в сезоне-2024 предварительно пройдут с 21 по 23 февраля. Первый этап 2024 года также пройдёт в Бахрейне.
Firing up for the first time. 2024 starts here. pic.twitter.com/Xv0EFBLS8Z— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 12, 2024
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