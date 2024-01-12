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Альпин впервые завели мотор на болиде 2024 года

Автоспорт

Французская команда показала соответствующее видео

Альпин впервые завели мотор на болиде 2024 года

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская команда Формулы-1 "Альпин" впервые завели мотор на болиде 2024 года, с которым команде предстоит работать в следующем сезоне "королевских" гонок.

Отметим, что в сезоне-2023 "Альпин" заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата Формулы-1 120 очков.

Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 в сезоне-2024 предварительно пройдут с 21 по 23 февраля. Первый этап 2024 года также пройдёт в Бахрейне.

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