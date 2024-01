Французская команда Формулы-1 "Альпин" впервые завели мотор на болиде 2024 года, с которым команде предстоит работать в следующем сезоне "королевских" гонок.

Отметим, что в сезоне-2023 "Альпин" заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата Формулы-1 120 очков.

Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 в сезоне-2024 предварительно пройдут с 21 по 23 февраля. Первый этап 2024 года также пройдёт в Бахрейне.

Firing up for the first time. 2024 starts here. pic.twitter.com/Xv0EFBLS8Z