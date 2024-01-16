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Мерседес расширит завод в Брэкли за 38 миллионов долларов

Автоспорт

Также увеличится и количество рабочих мест

Мерседес расширит завод в Брэкли за 38 миллионов долларов

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Совет Западного Нортгемптоншира одобрил планы по расширению завода "Мерседеса" в Брэкли, пишет RaceFans. Сообщается, что команда потратит около $ 38 млн.

Согласно планам, штат сотрудников "Мерседеса" увеличится с 1400 человек до 1900, будут построены новые объекты и сделан упор на экологичность. Усилия "Мерседеса" по расширению завода столкнулись с противодействием со стороны некоторых местных предприятий, но на этой неделе комитет по стратегическому планированию совета официально одобрил расширение.

"Всё это делается для того, чтобы создать прекрасное место для работы и времяпрепровождения. Мы хотим, чтобы это место стало собственной маленькой деревней со всеми удобствами и преимуществами, которые можно ожидать от среды, характерной для Кремниевой долины", — сказал руководитель команды Тото Вольф.

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