Макларен представил новую ливрею на сезон-2024

Британская команда Формулы-1 "Макларен" на своём официальном сайте представила новую ливрею, которую будет использовать в сезоне 2024 года.

Новая ливрея, представленная пресс-службой выполнена в традиционных цветах коллектива, а также на неё нанесены все спонсоры и партнёры "Макларена". Также сообщается, что при разработке дизайна учитывались все положительные отзывы болельщиков после единичных изменений в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.

Papaya 'n' proud. ???? The livery we'll be running in the 2024 @F1 season. #WhateverItTakes pic.twitter.com/FSWVXTt77E