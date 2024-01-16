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Макларен представил новую ливрею на сезон-2024

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Команда опубликовала фото без анонса

Макларен представил новую ливрею на сезон-2024

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Макларен" на своём официальном сайте представила новую ливрею, которую будет использовать в сезоне 2024 года.

Новая ливрея, представленная пресс-службой выполнена в традиционных цветах коллектива, а также на неё нанесены все спонсоры и партнёры "Макларена". Также сообщается, что при разработке дизайна учитывались все положительные отзывы болельщиков после единичных изменений в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.

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