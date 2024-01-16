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Макларен представил новую ливрею на сезон-2024
Команда опубликовала фото без анонса
Фото: Sky Sports
Британская команда Формулы-1 "Макларен" на своём официальном сайте представила новую ливрею, которую будет использовать в сезоне 2024 года.
Новая ливрея, представленная пресс-службой выполнена в традиционных цветах коллектива, а также на неё нанесены все спонсоры и партнёры "Макларена". Также сообщается, что при разработке дизайна учитывались все положительные отзывы болельщиков после единичных изменений в минувшем сезоне.
В минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.
Papaya 'n' proud. ???? The livery we'll be running in the 2024 @F1 season. #WhateverItTakes pic.twitter.com/FSWVXTt77E— McLaren (@McLarenF1) January 16, 2024
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