Макларен представил новую ливрею на сезон-2024

Британская команда Формулы-1 "Макларен" на своём официальном сайте представила новую ливрею, которую будет использовать в сезоне 2024 года.

Новая ливрея, представленная пресс-службой выполнена в традиционных цветах коллектива, а также на неё нанесены все спонсоры и партнёры "Макларена". Также сообщается, что при разработке дизайна учитывались все положительные отзывы болельщиков после единичных изменений в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.